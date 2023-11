Ex-Ski-Star Lindsey Vonn über ihre Finanzen: "Ich werde nichts auszahlen"

Lindsey Vonn war der größte Skistar ihrer Zeit. Die 82 Siege im Weltcup wurden erst von ihrer US-Landsfrau Mikaela Shiffrin überboten. Drei Olympiamedaillen hat die mittlerweile 39-Jährige gewonnen, eine davon (Abfahrt in Vancouver 2010) in Gold. In ihrer Sammlung befinden sich zudem acht WM-Medaillen.

Zweifellos war Lindsey Vonn auch die bestbezahlte Skirennläuferin, als erste Skifahrerin wurde sie auch in ihrer Heimat zum Star. Am Wochenende sprach sie mit Yahoo Finance auch über ihre Finanzen.

Ihre Anlagestrategie bezeichnet sie als "sehr langfristig". "Ich schaue zehn Jahre in die Zukunft. Im Moment werde ich mir von meinem Geld sicher nichts auszahlen", sagt sie, die noch viele Werbepartnerschaften pflegt, etwa mit Red Bull, Under Armor und Head.

Langfristig angelegt seien vor allem ihre Investments in Sport-Teams oder Sport-Ligen. "Sie werden also einmal meine Kinder fragen müssen, ob sich diese Investitionen gelohnt haben."