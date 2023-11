Warum die Rockband U2 der Formel 1 in Las Vegas weichen muss

Doch wenn die Formel 1 am kommenden Wochenende in Las Vegas Station macht, ist Pause angesagt fĂŒr SĂ€nger Bono, Gitarrist The Edge, Bassist Adam Clayton und Ersatzschlagzeuger Bram van den Berg, der den nach einer Operation gesundheitlich angeschlagenen Larry Mullen jr. vertritt.

Bis inklusive 1. Dezember mĂŒssen die Iren ihre Shows aussetzen. Teile des GelĂ€ndes rund um The Sphere werden fĂŒr die Formel 1 benötigt.

"Wir geben Las Vegas der Formel 1 zurĂŒck", sagte Frontmann Bono in seiner letzten Show vor der Pause. Die Band hatte er zuvor vorgestellt als Max Verstappen (Bram von den Berg), Lewis Hamilton (Adam Clayton), Charles Leclerc (The Edge) und Daniel Ricciardo (er selbst).