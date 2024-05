Premierensieger Lando Norris und sein ganz besonderes Vorbild

„Ich wusste, dass meine Zeit kommen wird“, sagte Lando Norris am Sonntag in Miami immer wieder, als er von Interview zu Interview gereicht wurde. „Jetzt haben wir es tatsächlich geschafft. Ich habe immer meinem Team vertraut und das Team hat mir vertraut.“

Das mag sein. Allerdings haben auch schon viele an ihm gezweifelt. Vor dem Grand Prix in Miami hat es Lando Norris schon 109 Mal versucht, 15 Mal war er bei der Siegerehrung dabei, doch zum Sieg hat es nie gereicht. Als „Lando No wins“ wurde der 24-jährige Brite bereits im Internet verspottet.