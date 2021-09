Rekordsieg und ein Held: Die Gewinner und Verlierer von Sotschi

Spannung in der Weltmeisterschaft, Dramatik auf der Rennstrecke. Lewis Hamilton gewann den Grand Prix von Russland in Sotschi, es war der achte Mercedes-Erfolg im achten Rennen in Russland. In der WM liegt Hamilton nun zwei Punkte vor Verstappen. Der Red-Bull-Pilot wurde vom letzten Startplatz aus noch Zweiter. Rang drei ging an Carlos Sainz Jr. im Ferrari.

Ganz knapp dran an seinem ersten Sieg war Lando Norris. Als es in den letzten Runden zu regnen begann, riskierte der 21-Jährige alles und versuchte, seinen McLaren ins Ziel zu schleppen. Das Experiment misslang. Dennoch ist Norris zumindest einer der sentimentalen Sieger des Rennwochenendes.

Plus: Lewis Hamilton

Der siebenfache Weltmeister machte alles richtig. Am Start hielt er sich zurück, am Ende ließ er Intermediates aufziehen. Von einem „unglaublichen Rennen“ sprach er nach seinem 100. Sieg. „Ich bin dankbar dieses Ziel erreicht zu haben. Diese Saison ist eine ständige Herausforderung.“