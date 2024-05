Sternstunde in Miami: Lando Norris gewinnt erstmals in der Formel 1

Überraschung in Miami: McLaren-Pilot Lando Norris hat Weltmeister Max Verstappen düpiert und erstmals in seiner Karriere einen Grand Prix gewonnen. Der Brite nutzte am Sonntag in der Hitze von Florida eine günstige Safety-Car-Phase, übernahm zur Rennmitte die Führung und gab sie bis ins Ziel nicht mehr her. Nach getaner Arbeit stieß Norris einen spitzen Freudenschrei aus und rief in den Boxenfunk: „Ich liebe Euch alle. Wir haben es geschafft.“ In seinem 110. Grand Prix verwies Norris Red-Bull-Dauersieger Verstappen auf Platz zwei, Dritter wurde Charles Leclerc im Ferrari.



Im sechsten Saisonlauf gab es damit zum zweiten Mal einen anderen Sieger als Verstappen, der zuvor nur bei seinem Ausfall in Australien nicht als Erster das Ziel erreicht hatte. Diesmal sorgte der nur als Fünfter gestartete Norris für die ersehnte Abwechslung an der Spitze. „Er ist perfekt gefahren, es war einfach das schnellste Auto heute“, sagte McLaren-Geschäftsführer Zak Brown. In der Gesamtwertung aber führt Triple-Champion Verstappen weiter souverän vor seinem Teamkollegen Sergio Pérez. Miami präsentierte sich wie schon in den Vorjahren als grellbuntes Spektakel mit hoher Promi-Dichte. Sogar der frühere US-Präsident Donald Trump, der in der Nähe sein Anwesen Mar-a-Lago hat, tauchte am Fahrerlager im Hard Rock Stadium auf. Der Republikaner bewies dabei seinen Instinkt, da er vor dem Rennen ausgerechnet die McLaren-Box von Norris aufsuchte.

© APA/AFP/GIORGIO VIERA

Von der besten Startposition übernahm Titelverteidiger Verstappen standesgemäß umgehend die Führung. Neben ihm kam Leclerc schlecht weg. Dahinter raste Pérez übermütig auf die erste Kurve zu und hätte fast einen Crash verursacht. Nur haarscharf verfehlte der Mexikaner das Heck seines Teamgefährten Verstappen. Auch die beiden Ferrari-Piloten Leclerc und Sainz hatten Glück, dass es nicht zur Kollision kam. Verstappen mit seltenem Fahrfehler Verstappen konnte in der Folge schnell ein Polster aufbauen und das Rennen kontrollieren. Erster Verfolger war bald der Nach gut zwölf Runden begann die Arbeit der Boxencrews, die ersten Reifenwechsel brachten das Feld durcheinander. Für weitere Aufregung sorgte Spitzenreiter Verstappen selbst. Nach einem Fahrfehler räumte er einen Poller am Streckenrand ab und rief in den Funk: „Prüft meinen Frontflügel.“ Der Schaden aber war wohl begrenzt.

© Sofascore/KURIER

Dann aber brachte ein Unfall zwischen Kevin Magnussen im Haas und Williams-Fahrer Logan Sargeant neue Spannung. Diesmal rückte das echte Safety-Car aus. McLaren-Pilot Norris profitierte, weil er seinen Boxenstopp hinausgezögert hatte. Weil das Feld eingebremst war, verlor der 24-Jährige weniger Zeit an der Garage und führte nun vor Verstappen. Beim Neustart behauptete Norris clever Platz eins und konnte den Weltmeister danach auf Abstand halten. Ein knallharter Zweikampf zwischen Sainz und Piastri brachte den McLaren-Fahrer um alle Chancen. Während Sainz als Vierter Richtung Ziel rollte, musste Piastri mit einem beschädigten Auto an die Box und fiel weit zurück. Sein Stallrivale Norris aber geriet ganz vorn nicht mehr in Gefahr und stürzte McLaren mit seinem Sieg in den Freudentaumel.