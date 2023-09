Formel 1 in Japan: Max Verstappen sichert Red Bull den WM-Titel

Verstappen und seine Crew behielten bei dem Grand Prix, der von vielen Boxenstopps und einer frühen Safety-Car-Phase geprägt war, immer die Kontrolle. Am Ende hatte der Titelverteidiger, der schon in zwei Wochen in Katar auch den dritten Fahrer-Titel in Serie fixieren kann, mehr als zwanzig Sekunden Vorsprung auf Lando Norris auf Platz zwei.

Für das McLaren-Team gab es ebenfalls einiges zu feiern, denn mit Oscar Piastri auf Rang drei schaffte es auch der junge Australier auf das Podest.