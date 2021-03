Verstappen rast in Bahrain vor Hamilton zur ersten Saison-Pole

Die Formel 1 ist zurück aus der Winterpause. Nach dem Flutlicht-Grand-Prix von Bahrain am Sonntag (17.00 Uhr/live Servus TV und Sky) in Sakhir wird man wissen, welches Team die Pause am besten genutzt hat. Der Vorteil scheint jedenfalls klar bei Red Bull zu liegen, was Max Verstappen am Freitag und Samstag eindrucksvoll bestätigte.