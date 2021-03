Ex-Formel-1-Pilot Klien: "Ich tippe dieses Jahr auf Verstappen"

... Sebastian Vettel

Aston Martin hat bei den Tests geschwächelt, die hatten einige Kinderkrankheiten, Elektronik- und Getriebeprobleme. Sebastian Vettel konnte nur 117 Runden fahren in eineinhalb Tagen, das ist fast nichts. Zu meiner Zeit hatten wir noch bis zu 20 Testtage. Aber er wird sich bei Aston Martin wohler fühlen, weil er nicht mehr so unter Druck ist wie bei Ferrari. Er wird seine Erfahrung einbringen in ein doch noch kleines Team. Letztes Jahr hat er nicht sein Talent verloren, aber seine Freude. Sein Selbstvertrauen wurde ihm von Ferrari genommen. Wie man ihn abserviert hat, war nicht die feine Klinge.

... Rückkehrer Alonso

Ich glaube, er wird seinen Teamkollegen Ocon bei Alpine (früher Renault; Anm.) in den Schatten stellen. Alonso ist hungriger denn je, er will seinen dritten WM-Titel holen. In seiner Karriere war er zu oft zum falschen Zeitpunkt im falschen Team. Alonso ist ein Ausnahmetalent wie Verstappen und Hamilton oder Leclerc. Sein Alter wird da kein Problem sein.