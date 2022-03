Ferrari-Doppelsieg zum WM-Auftakt in Bahrain, Desaster für Red Bull

Für Red Bull endete der Tag in einem Desaster. Max Verstappen lag an sicherer zweiter Stelle, als er wegen eines Defekts aufgeben musste, Sergio Perez wäre Dritter geworden, drehte sich aber in der letzten Runde.

Nach drei Tagen mit kühlem Wind waren die Verhältnisse in Bahrain wieder so, wie man sie sich vorstellt. 24 Grad beim Rennstart um 18 Uhr, Regenrisiko null Prozent.