Verstappen vs. Hamilton, Ferrari vs. Ferrari: Die Formel-1-Duelle 2022

Mit Lando Norris (22) und George Russell (24) stehen zwei hochtalentierte Rennfahrer bereit, denen in dieser Saison endgültig der Durchbruch zugetraut wird. Hamilton hat sich schon festgelegt: „Es wird der Punkt kommen, an dem ich in diesem Sport nicht weitermache. Mein Teamkollege wird der nächste Brite sein, den ich als Weltmeister sehen will.“

Russell steht vor einem entscheidenden Jahr in seiner Karriere, sein Können muss er in Zählbares umsetzen. Bei einem Top-Team wie Mercedes, gegen einen siebenfachen Weltmeister als Teamkollegen. Schon mehr auf der Haben-Seite stehen hat Lando Norris. Der stellt bei McLaren regelmäßig seinen erfahrenen Teamkollegen Daniel Ricciardo in den Schatten. Fünf Mal fuhr er schon auf das Podest. Doch jetzt reicht es ihm: „Podeste sind fad. Ich möchte Rennen gewinnen und um die Weltmeisterschaft fahren.“