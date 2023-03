Ein Defekt wirft Verstappen zurück, Poleposition für Sergio Pérez

Weltmeister Max Verstappen ist mit seinem Red Bull auch 2023 der überragende Fahrer. Überlegen gewann er den Auftakt in Bahrain, unantastbar wirkte er in den drei Trainingseinheiten in Jeddah. Doch beim Großen Preis von Saudi-Arabien am Sonntag (18.00 MEZ/live ORF1, Sky) wird der 25-Jährige nur von Rang 15 starten. Der Red-Bull-Pilot war auf dem Weg zu einer Bestzeit, als er plötzlich langsamer wurde, mit seinem Auto zurück in die Box rollte und dort ausstieg.

Ein mechanisches Problem hatte Verstappen gestoppt, die Antriebswelle war kaputt, bestätigte Red Bull wenige Minuten später.