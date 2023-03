Formel 1: Österreich-GP in Spielberg fix bis 2027 im Kalender

Der Grand Prix von Österreich wird zumindest bis 2027 im Kalender der Formel 1 bleiben. Wie die Organisatoren am Mittwoch mitteilten, wurde eine Vertragsverlängerung der Königsklasse des Motorsports mit dem Red Bull Ring in Spielberg um vier Jahre von 2024 bis 2027 vor Kurzem fixiert. Damit wird die Formel 1 in den kommenden Jahren weiterhin in der Steiermark ihre Runden drehen.