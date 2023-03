Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton verliert eine Vertraute

Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton verliert eine seiner wichtigsten Vertrauenspersonen. Am Freitag erklärte seine Trainerin und Physiotherapeutin Angela Cullen via Instagram: „Ich freue mich, dass ich heute mitteilen kann, dass ich mich in das nächste Abenteuer begebe.“

Der Abschied kam laut ihrer eigenen und der Angaben von Hamilton auf den Tag genau exakt sieben Jahre nach ihrem ersten Arbeitstag in einem Formel-1-Fahrerlager.