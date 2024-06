Formel-1-Star Max Verstappen holte auch den Sieg in Barcelona

Max Verstappen war einmal mehr gnadenlos und (fast) fehlerfrei. Der dreifache Weltmeister aus den Niederlanden gewann den Grand Prix von Spanien und feierte seinen 61. Rennsieg in der Formel 1. Rang zwei ging an den Engländer Lando Norris im McLaren vor dessen Landsmann Lewis Hamilton mit dem Mercedes. Für den siebenfachen Weltmeister war es der erste Podestplatz in dieser Saison. Auf seinen 104. Sieg wartet Hamilton aber schon seit 5. Dezember 2021.

Spannung am Start

In der ersten Kurve kämpfte Poleposition-Mann Norris gegen Verstappen – überrumpelt wurden beide von George Russell, der mit dem Mercedes außen vorbei und in Führung ging. Doch der Engländer konnte Verstappen nur drei Runden hinter sich halten.

Es war erwartet worden, dass sich Red Bull schwerer tun würde. Doch der dreifache Weltmeister fuhr vorne davon wie in seinen besten Tagen. Norris zögerte seinen Boxenstopp lange hinaus – und lag danach bereits acht Sekunden hinter dem Niederländer zurück.

Auf etwas frischeren Reifen kam der Brite mit dem McLaren wieder etwas näher. Doch ernsthaft fordern konnte er Verstappen im Finish nicht mehr.

Dahinter konnte sich Russell auf den härteren Reifen nicht gegen Teamkollege Hamilton behaupten, der auf den weichen Reifen überholen konnte und sich Rang drei sicherte.

Enttäuschend verlief das Rennen für Ferrari. Die Scuderia spielte im Kampf um den Sieg keine Rolle. Charles Leclerc belegte Rang fünf, Carlos Sainz wurde Sechster.