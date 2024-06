Wolff wütet gegen "verrückte Leute da draußen": "Geht zum Psychiater"

Nach einem anonymen Sabotage-Vorwurf gegen Mercedes hat das Formel-1-Team die Polizei eingeschaltet. "An alle verrückten Leute da draußen: Geht zum Psychiater", sagte der sichtlich aufgebrachte Mercedes-Teamchef Toto Wolff bei einer Pressekonferenz am Freitag beim Grand Prix von Spanien in Barcelona. "Diese Art von Online-Missbrauch muss aufhören." Wolff zufolge ermittelt nun die Polizei.