Falscher Corona-Alarm um die Formel-1-Stars Alonso und Ocon

Groß war die Aufregung vor dem Formel-1-Rennen in Imola am Sonntag: Zumindest einer der beiden Alpine-Piloten Fernando Alonso oder Esteban Ocon soll positiv auf das Coronavirus getestet worden sein, wurde in den sozialen Medien kolportiert. Alpine-Ersatzpilot Daniil Kwjat war schon nach Italien geflogen und stand in Imola bereit.

Allerdings: Die Meldung war schlichtweg falsch. Die falschen Gerüchte waren über einen Fake-Account auf Twitter gestreut worden. Dieser wurde mittlerweile gesperrt. Das Alpine-Team bestätigte, dass beide Fahrer fit sind und an diesem Wochenende antreten werden.