Vergne gewinnt das erste Formel-E-Saisonrennen

Der zweifache Titelträger Jean-Eric Vergne hat am Samstag den ersten von zwei in Rom angesetzten Läufen zur Formel-E gewonnen. Der Franzose setzte sich in einem Techeetah vor dem Briten Sam Bird sowie dessen Jaguar-Teamkollegen Mitch Evans (NZL) durch.

Das Rennen wurde nach einem Crash u.a. des führenden Lucas di Grassi hinter dem Safety Car beendet. Der Deutsch-Österreicher Maximilian Günther wurde in einem BMW Neunter. In der WM (3 Läufe) übernahm Bird die Führung.