Triumph in Belgien: Weltmeisterlicher Verstappen rast Richtung Titel

Seit der Debüt-Saison 1950 werden auf der Strecke in den Ardennen Rennen der Formel 1 ausgetragen. Das wird auch so bleiben und das ist gut so. Der attraktive Klassiker ist beliebt bei Fahrern und Fans, 360.000 besuchten am gesamten Wochenende die Strecke. Und das Rennen ist zumindest im Jahr 2023 im Kalender, wie gestern kurz vor dem Start von Formel-1-Chef Stefano Domenicali bestätigt wurde.