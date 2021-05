Ein 16-Jähriger rast in der Motorrad-WM auf der Siegerstraße

Verpatztes Wochenende

Ebenfalls mit am Start war Maximilian Kofler in seiner zweiten Saison im CIP Green Power-Team. Nach einem verpatzten Qualifying und einer Zeitstrafe wegen mehrmaliger Überschreitung der Streckenbegrenzung kam Kofler über den 19. Platz nicht hinaus. Damit verpasste der 20-Jährige die nächsten WM-Punkte und liegt in der Rangliste momentan auf Platz 22. Sein Moto-3-Debüt hatte der Oberösterreicher 2017 beim Heim-Grand-Prix am Red Bull Ring in Spielberg gegeben.



Das nächste Rennen findet am 16. Mai in Le Mans (Frankreich) statt.