Motorrad: Kofler auch 2021 wieder in Moto3 unterwegs

Maximilian Kofler bleibt der Moto3-Klasse auch im Jahr 2021 erhalten. Wie der oberösterreichische Motorrad-Pilot am Donnerstag bekanntgab, verlängerte er seinen Vertrag mit dem französischen Team CIP-Greenpower. Aktuell bestreitet der 20-Jährige seine erste volle Saison in der Moto3, ein Platz in den Punkterängen blieb ihm bisher verwehrt.