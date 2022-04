DTM: Monster-Starterfeld mit vier und einem halben Österreicher

DTM-Chef Gerhard Berger legt sich fest: „Die DTM ist der härteste GT-Motorsport, den es weltweit gibt. Einfach gesagt: Das sind die Autos mit Dach drauf. Die Fans sind nah dran, und es gibt Rad-an-Rad-Duelle mit Berührungen.“ Am Samstag startet die Rennserie in Portimão in ihre zweite Saison mit dem neuen Reglement, und gleich vier Österreicher werden am Start sein: Bergers Neffe Lucas Auer, Rückkehrer Philipp Eng, Clemens Schmid und Porsche-Werksfahrer Thomas Preining. Der Wiener Mirko Bortolotti hat seine österreichische Lizenz gegen eine italienische eingetauscht; der dreifache Champion René Rast lebt in Vorarlberg; Auers Teamkollege David Schumacher (der Sohn von Ex-Formel-1-Pilot Ralf) kam in Salzburg auf die Welt. Insgesamt umfasst das Fahrerfeld Piloten aus 15 Nationen, ausschließlich Profis.