Formel-1-Star Hamilton über neues Auto: "Wie eine Klapperschlange"

Formel-1-Star Lewis Hamilton kann sich mit der neuen Rennwagen-Generation mit veränderter Aerodynamik bisher nicht anfreunden. „Ich würde sagen, dass diese Fahrzeug-Ära mit Blick auf das 'Porpoising' die schlechteste ist, die ich je erlebt habe. Zur Erklärung für die Zuschauer zu Hause: Die Fahrhöhe verändert sich ständig, rauf und runter, rauf und runter“, sagte der Mercedes-Pilot in Australien. „Es ist wie eine Klapperschlange“, beschrieb Hamilton das Auto.

Unter „Porpoising“ oder „Bouncing“ versteht man das unkontrollierte Heben und Senken der Formel-1-Boliden in der Bremszone von Geraden, das in diesem Jahr nach einer Umstellung des technischen Reglements wieder aufgetaucht ist. Das Rennauto von Mercedes ist von diesem Phänomen stärker als andere Teams betroffen. „Dadurch weiß man beim Einlenken nie, in welcher Position sich das Auto gerade befindet und je nachdem, in welcher Position es sich befindet, über- oder untersteuert es. Das macht es zu einer echten Herausforderung, das Auto zu fahren“, erklärte Hamilton.