"Er zerstört die Natur": Kritik an Formel-1-Star Lewis Hamilton

Gartenhaus-Affäre

Es ist nicht das erste Mal, dass sich der Formel-1-Fahrer mit Nachbarn anlegt. Für Ärger sorgte auch, als er 2020 ein altes Gartenhaus auf seinem weitläufigen Grundstück abreißen ließ. Damals hatte ein Nachbar behauptet, Hamilton habe keinen Fuß in sein Londoner Anwesen gesetzt, seit er es 2017 gekauft hat. Die meiste Zeit abseits der Formel-1-Rennen verbringt Hamilton seit vielen Jahren an seinem Wohnsitz in Monaco, wo er deutlich weniger Steuern zahlen muss als in Großbritannien.