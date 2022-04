Lewis Hamilton und Serena Williams bieten für den FC Chelsea

Zwei der größten Sportstars der Welt beteiligen sich mit Millionen von Pfund an einem Konsortium, das den FC Chelsea übernehmen will: Sir Lewis Hamilton und Serena Williams gehören laut Informationen von Sky News zur Gruppe um den früheren Vorsitzenden von FC Liverpool und British Airways, Sir Martin Broughton. Aus dem Umfeld der Gruppe verlautete, dass der Brite und die Amerikanerin - die prominentesten Mitglieder der drei verbleibenden Konsortien - jeweils geschätzte zehn Millionen Pfund (knapp zwölf Millionen Euro) für das Angebot zugesagt haben.

Hamilton wie Williams haben sich in den letzten Jahren als Investoren etabliert: Serena Ventures, der Risikokapitalfonds des Tennisstars, gab diese Woche eine Investition in Opensponsorship bekannt, ein in Großbritannien ansässiges Sporttechnologie-Start-up. Hamilton hat bereits eine Reihe von Start-up-Unternehmen wie Zapp (eine App zur schnellen Lieferung von Lebensmitteln) unterstützt. Pikantes Detail: Der Brite ist eigentlich ein Fan von Arsenal.

Das Konsortium ist unter den drei in die engere Wahl gekommenen Bietern das einzige unter britischer Führung und hat mit Lord Sebastian Coe, dem Präsidenten des Leichtathletik-Weltverbandes, eine weitere britische Sportikone in seinen Reihen.