Drama in Austin: Verstappen wehrt Hamiltons Angriffe ab und siegt

Doch der siebenfache Weltmeister kam im Laufe der 56 Runden noch einmal zurück und immer näher an Verstappen heran. Wenige Runden vor Schluss trennten die beiden weniger als zwei Sekunden. Und die fanatischen Fans auf dem Circuit of the Americas hatten ihr Grande Finale. Hamilton brachte sich in aussichtsreiche Positionen, um einen Angriff setzen können. Doch Verstappen wehrte mit Geschick und etwas Glück die Attacken ab.

Mit seinem achten Saisonsieg vergrößerte er den Vorsprung in der WM auf zwölf Punkte. Fünf Grands Prix sind noch zu fahren. Mit Respektabstand Dritter wurde Sergio Pérez im zweiten Red Bull.