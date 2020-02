Eine Ohrfeige für Mercedes - jederzeit abrufbar

Folge vier ist zweifelsfrei einer der Höhepunkte der zehnteiligen Reihe. Dennoch sind es weniger die packenden Rennszenen, die die zweite Staffel so interessant machen. Am Faszinierendsten ist die Serie immer dann, wenn die Kamera von der Strecke schwenkt – in den Besprechungsraum, in den Privat-Pkw, zum Frühstückstisch.

„Ich habe dich auf Netflix gesehen, die Serie ist toll“, schildert Renault-Pilot Daniel Ricciardo seine Erfahrungen in der Öffentlichkeit, „das ist nicht selbstverständlich für Piloten, denn wir tragen bei der Arbeit einen Helm. Es hilft der Formel 1, wenn zum Namen endlich ein Gesicht hinzukommt.“