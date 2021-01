Warten auf den Weltmeister: Rätselraten um Hamiltons neuen Vertrag

Warum ist der Vertrag dann noch nicht unterschrieben?

Vermutlich geht es in erster Linie darum, einen Termin zu finden, an dem sich beide Parteien gemütlich an einen Tisch setzen können. Ursprünglich hätte dies schon gegen Ende der vergangenen Saison geschehen sollen. Doch während der Pandemie sind Treffen schwer, dann kam noch Hamiltons Corona-Erkrankung dazwischen. Nach der Saison könnte Hamilton eine Auszeit wichtiger gewesen sein, als Diskussionen um den neuen Vertrag.

Worum geht es eigentlich?

In der Formel 1 ist es unüblich, über Vertragsdetails zu berichten. Vermutlich geht es in erster Linie um die Gage. Spekuliert wird, dass Hamilton 40 Millionen Euro im Jahr verdienen will. Dazu müssten Details geklärt werden: Wie viele PR-Auftritte muss der 36-Jährige im Jahr machen? Wie lange soll der Vertrag gelten? Welche Rolle kann Hamilton danach im Team oder im Mercedes-Konzern übernehmen? Inwiefern darf sich Hamilton neben der Formel 1 um seine weiteren Projekte kümmern, etwa seine Mode-Linie?