Die schönsten Autos der Formel 1 kehren nach Spielberg zurück

Mathias Lauda wird den Ferrari 312B3 pilotieren, mit dem Niki lauda 1974 in der WM gefahren ist. Begleitet wird er dabei von Riccardo Patrese in seinem 1983er Brabham-BMW, Martin Brundle in seinem Benetton von 1992 und von Ralf Schumacher in seinem Williams-BMW aus dem Jahr 2003. In das Motoren-Konzert aus fünf Jahrzehnten F1-Sound stimmen der McLaren-Boss Zak Brown mit dem Weltmeister-Lotus von Mario Andretti (1978) und David Coulthard im RB8-Weltmeisterauto 2012 von Red Bull Racing und Sebastian Vettel mit ein