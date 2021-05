Die Gewinner und Verlierer des Formel-1-Rennens in Monaco

Verlierer: Renn-Action

Dass es in Monaco fast unmöglich ist zu überholen, hat keinen News-Wert. Doch das Rennen am Sonntag war außergewöhnlich ereignisarm. Abgesehen von Leclercs Pech und dem Missgeschick in der Box von Mercedes gab es kaum Aufregendes.

Verlierer: Mick Schumacher

Bisher konnte der Sohn des siebenfachen Weltmeisters seinen Teamkollegen stets in den Schatten stellen. Doch in Monaco ging einiges daneben. Nach einem Crash im Training konnte er am Qualifying nicht teilnehmen. Im Rennen hatte er Probleme mit dem Benzindruck und fiel zurück. Positiv aufgefallen ist der 22-Jährige in der ersten Runde mit einem wunderbaren Überholmanöver gegen Nikita Masepin in der Fairmont-Kurve.