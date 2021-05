Sieg in Monaco: Verstappen holt WM-Führung, Debakel für Mercedes

Nachdem schon das Qualifying in Monaco turbulent verlief und mit einem Crash von Ferrari-Star Charles Leclerc endete, bot auch das Rennen am Sonntag die ein oder andere kuriose Szene. Das begann schon damit, dass Polesetter Leclerc auf seiner Heimstrecke kurz vor dem Start aufgeben musste und somit Red-Bull-Pilot Max Verstappen von Platz eins startete. Es sei "sehr schwer zu verkraften", meinte der Monegasse danach, "Aber so ist das jetzt. Mir fehlen die Worte."