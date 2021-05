Mercedes nach der Niederlage: "Es macht unheimlichen Spaß"

Mercedes nimmt auch die neue und eher ungewohnte Rolle nach dem Verlust der Führung in beiden Wertungen der Formel-1-Weltmeisterschaft an. „Es macht unheimlich Spaß. Wir sind wieder Jäger“, sagte Teamchef Toto Wolff nach dem für Mercedes völlig enttäuschenden Formel-1-Klassiker am Sonntag in Monte Carlo.

Durch den siebenten Platz beim Großen Preis von Monaco musste Siebenfach-Weltmeister Lewis Hamilton die Führung in der Fahrerwertung mit vier Punkten Rückstand an Monaco-Sieger Max Verstappen abgeben. In der Konstrukteurswertung liegt Verstappens Red-Bull-Team einen Zähler vor dem deutschen Werksrennstall. „Jetzt ist das Spiel wieder umgedreht“, sagte Wolff und lächelte dabei.