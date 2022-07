Die Formel 1 plant Maßnahmen gegen das Hoppeln und einen neuen Halo

Prinzip Vorsicht

Auf der Sitzung war auch der Horror-Unfall von Zhou Guanyu in Silverstone ein Thema. Der Chinese hatte sich kurz nach dem Start nach einer Kollision mit seinem Alfa Romeo überschlagen und war über die Reifenstapel hinweg in den Fangzaun gekracht. Der einst umstrittene Cockpitschutz „Halo“ war sein Lebensretter. Der Überrollbügel soll demnach von 2023 an noch widerstandsfähiger werden.