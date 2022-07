Rennteam für und von Fans: Ferdinand Habsburg sorgt für Aufsehen

Ein Team, das von Fans geführt wird - das hat es im Motorsport noch nie gegeben. Ferdinand Habsburg macht es jetzt möglich. "Ich möchte den Fans etwas zurückgeben, ihnen eine Tür zu einer Welt öffnen, die für die meisten bis jetzt unerreichbar war", sagt der 25-Jährige.

Das Projekt heißt "Rebel Team" und wird in der Langstrecken-WM inklusive Le Mans an den Start gehen. Eine limitierte Anzahl an Fans kann sich einen sogenannten "Membership Pass" kaufen. Mitglieder dürfen:

die Lackierung der Autos auswählen

die Startnummer auswählen

die Teamkollegen von Ferdinand Habsburg auswählen

in virtuellen Rennen gegen Profis antreten

VIP-Zugang bei diversen Live-Events wie den 24 Stunden von Le Mans

bei diversen Teamevents teilnehmen

Insgesamt wird es 10.000 Pässe geben, die Preise starten bei 500 Euro. Details sollen im September vor dem Rennen in Fuji folgen.