Die Formel 1 in Monaco: Ein Auto im Meer, ein Handkuss, ein Skandal

Laudas Handkuss

In Monaco werden die ersten drei in die Fürstenloge gebeten, wo sie die Pokale aus den Händen der Fürstenfamilie entgegennehmen. 1975 gratulieren Fürst Rainier und seine berühmte Frau Gracia Patricia (Grace Kelly) dem Österreicher Niki Lauda. Der Wiener küsst der Fürstin die Hand, die Bilder gehen um die Welt. Später wundert sich Lauda: „Für mich war das völlig normal, dass man einer Frau die Hand küsst. Ich weiß nur nicht, warum sich alle darüber so gewundert haben.“

Senna in Trance

Es ist eine Runde, wie man sie in der Formel 1 noch nie gesehen hat. Ayrton Senna fährt 1988 in einer eigenen Liga. Mit seinem McLaren gewinnt er das Qualifying in 1:23,998 Minuten und hängt seinen Teamkollegen, den zweifachen Weltmeister Alain Prost, um fast 1,5 Sekunden ab. „Ich war wie in einer anderen Dimension“, erzählt Senna später. „Ich fuhr nur noch durch Instinkt. Ich war schon längst über dem Limit, fand aber immer noch mehr.“ Am Tag danach führt Senna mit bis zu 50 Sekunden Vorsprung, als er von Teamchef Ron Dennis die Anweisung bekommt, vom Gas zu gehen, um den Sieg sicher nach Hause zu fahren. Der Brasilianer verliert die Konzentration und schlittert in die Leitplanken. Prost gewinnt vor Gerhard Berger im Ferrari.