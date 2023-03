Die drei Neuen in der Formel 1 wollen nicht alt aussehen

Am 4. März 2001 bestritt Fernando Alonso, 2023 im Aston-Martin-Cockpit, seinen ersten Grand Prix, 33 Tage später wurde Oscar Piastri in Melbourne geboren. Seine ersten Rennen fuhr Piastri als Kind – mit ferngesteuerten Autos nahm er an der australischen Meisterschaft teil. Mit neun setzte er sich ins Kart, mit 15 machte er sich auf den Weg nach Europa, um Karriere zu machen – und diese verlief wie im Bilderbuch: Meister in der Formel Renault, dann in der Formel 3 und in der Formel 2. Im Vorjahr gab der Rennstall Alpine an, dass dessen Nachwuchsfahrer Piastri 2023 Stammfahrer wird. Der 21-Jährige widersprach und ging zu McLaren. Ob diese Entscheidung richtig war, ist unklar. In den Tests enttäuschte das Team.

Logan Sargeant (Williams)