Die 1.000. Show im Wanderzirkus der Formel 1

Dem KURIER war das erste Formel-1-Rennen keine Zeile wert. Das lag womöglich daran, dass die Zeitung am 13. Mai 1950 noch von den US-Besatzern herausgegeben wurde. Und die Amerikaner haben ja bis heute ein eher distanziertes Verhältnis zur Königsklasse des Automobilrennsports.

Ein Fan der allerersten Stunde ist hingegen Queen Elizabeth II. Sie gratulierte an jenem Mai-Tag an der Seite ihres Vaters, König George VI., Giuseppe Farina in Silverstone zum Premierensieg. Am Sonntag wird sie in Schanghai freilich nicht Hof halten, wenn die Rennserie mit dem 1.000. Grand Prix ein emotionales Jubiläum begeht. Groß und üppig gefeiert wird vor Ort ohnehin nicht.