Faszination Formel 1: "Man kann die enorme Leistung spüren"

Marvin Kallo trägt Ferrari-Kappe und Ferrari-Schuhe. Seine Ausweise stecke im Ferrari-Portemonnaie. Der 14-jährige Schüler aus Wien über seine Leidenschaft:

„Es war beim ersten Rennen in Spielberg 2014. Da hat es bei mir so richtig gefunkt. Es ist fantastisch, live zu beobachten, wie die Fahrer ihre Autos bei diesen Fliehkräften kontrollieren können. Ich bekomme Herzklopfen, wenn ich die Überholvorgänge sehe. Wenn das Feld startet, kann man die enorme Leistung der Autos richtig spüren. Und ich habe mir auch nicht vorgestellt, dass selbst die V6-Motoren so laut sind.