"Die Formel 1 ist ein Strategiespiel"

Auch die Performance der Piloten war früher viel wichtiger. Heute ist die Formel 1 ein Computerspiel, ein Strategiespiel. Die Fahrer müssen zu viel auf die Batterien, DRS, o.ä. achten. Außerdem fehlt uns ein Fahrer aus Österreich in der Formel 1.

Natürlich ist es schön, wenn mit Mercedes ein Team unter österreichischer Führung gewinnt oder Red Bull. Aber in erster Linie brauchen wir wieder jemand im Cockpit. Auf den warten wir eigentlich seit Christian Klien, und das ist jetzt schon neun Jahre her. Das letzte Mal gewonnen hat ein Österreicher vor 22 Jahren, Gerhard Berger in Hockenheim 1997. Und der WM-Titel von Niki Lauda 1984 ist schon sagenhafte 35 Jahre her.