Der neue Formel-1-Kurs in Vietnam ist fertig

Die neue Formel-1-Rennstrecke in Hanoi ist fertig. Dies teilte der Veranstalter am Mittwoch mit. Die Premiere der Motorsport-Serie auf dem 5,607 km langen Kurs in Vietnam ist am 5. April vorgesehen. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus halten sich jedoch Zweifel, ob der dritte Grand Prix des Jahres stattfinden kann.

Das ursprünglich für den 19. April angesetzte Rennen in China wurde bereits abgesagt. Die Organisatoren in Vietnam hatten jedoch vor Kurzem geäußert, dass sie weiter an der Austragung festhalten. Hanoi liegt nur rund 150 km von der Grenze zu China entfernt.