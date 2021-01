Der Formel-1-Klassiker in Monaco soll stattfinden

Die Formel 1 hatte wegen der Pandemie den für den 21. März in Melbourne geplanten Saisonstart abgesagt. Stattdessen sollen die Piloten eine Woche später in Bahrain das Auftaktrennen bestreiten, anschließend sind im Rekordkalender weitere 22 Etappen geplant. In Spielberg soll am 4. Juli gefahren werden.