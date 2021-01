Formel 1: Warum Renault nicht mehr Renault heißt

Mit Fernando Alonso kehrt in dieser Saison jener Mann zu Renault zurück, der in den Jahren 2005 und 2006 mit den Franzosen zwei Mal den WM-Titel geholt hat. Doch der 39-jährige Spanier wird sich umstellen müssen, Renault positioniert sich im Rennsport neu. Das Formel-1-Team gehört nun unter das Dach der Sportwagentochter Alpine, der neue Rennwagen wird Alpine A521 heißen. Die 5 im Namen soll an den A500 erinnern, Renaults Prototyp vor dem ersten Formel-1-Engagement 1977. "21" steht für das Jahr 2021. Alpine gehört seit den 1970ern zum Renault-Konzern.