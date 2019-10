Das letzte Wunder der Formel 1

Erfolgsgeschichten in der Formel 1 beginnen immer mit Geld. So auch diese. Der große Unterschied ist, dass in diesem Fall sehr wenig Geld nötig war für eine Sensation. Ein Pfund Sterling, um genau zu sein.

Um diesen symbolischen Betrag erwarb Ende 2008 der damalige Chefingenieur Ross Brawn die Reste des Honda-Rennstalls, nachdem der japanische Autokonzern nach erfolglosen Jahren die Lust an der Königsklasse verloren hatte.

Das Pfund war gut investiert. Denn was im Winter 2008 noch niemand ahnen konnte: Wenige Monate später war aus dem Schnäppchen ein Weltmeisterteam geworden. Vor ziemlich genau zehn Jahren, am 18. Oktober 2009, sicherte der Brite Jenson Button beim Rennen in Brasilien dem BrawnGP-Rennstall die Weltmeisterschaften bei Fahrern und Konstrukteuren.