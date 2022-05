Formel 1: Abbruch beim Chaos-Rennen in Monaco

Unfall

Doch dann hielten alle den Atem an, Mick Schumacher verlor in der 28. Runde die Kontrolle über seinen Haas, beim Aufprall wurde das Auto in zwei Teile gerissen. Der 23-Jährige blieb unverletzt, das Safety-Car sammelte das Feld hinter sich auf, dann kam die rote Flagge raus – Rennabbruch.

Die Barrieren mussten repariert werden. Erst danach kann das Rennen fortgesetzt werden.