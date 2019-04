Dakar-Sieger Walkner versucht sich auf der Straße

Matthias Walkner wird im kommenden Jahr Neuland betreten. Der Sieger der Rallye-Dakar 2018 wagt einen Abstecher in den Straßen-Rennsport und versucht sein Glück in der Moto-2-Klasse. "Ich werde wahrscheinlich für 2020 einige Wild Card-Einsätze bekommen und wenn die Tests weiterhin so gut verlaufen dann sogar einen Fixplatz für 2021", verkündete der 32-jährige Salzburger via Facebook.

Aktuell erholt sich Walkner gerade von den zahlreichen Operationen, die er nach der heurigen Rallye-Dakar über sich ergehen hat lassen müssen. Der Salzburger ließ sich am Kreuzband operieren und jenen Nagel aus dem Oberschenkel entfernen, der ihm nach seinem Horrorsturz 2016 eingesetzt worden war.