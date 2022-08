Brand in der Villa des ehemaligen Formel-1-Piloten Zanardis

Erneut Drama um den frĂŒheren Formel-1-Piloten Alessandro Zanardi: Ein Feuer brach am Dienstag in dessen Villa in der norditalienischen Kleinstadt Noventa Padovana aus. Brandursache dĂŒrfte wahrscheinlich ein Defekt in der Photovoltaik-Anlage des Hauses gewesen sein. Dabei wurden Maschinen SchĂ€den zugefĂŒgt, von denen der Pilot seit einem schweren Unfall im Juni 2020 abhĂ€ngig ist.

Der 55-JĂ€hrige wurde daher in eine Klinik in der Stadt Vicenza eingeliefert, berichteten italienische Medien. Die Feuerwehr konnte in kurzer Zeit den Brand unter Kontrolle bringen.