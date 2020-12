Aufstieg von Mick Schumacher: Die Bürde, ein Weltmeistersohn zu sein

Die Rosbergs

Mit nur einem Sieg holte Keke Rosberg (*1948) 1982 den WM-Titel, insgesamt gewann er fünf Rennen. Lange Zeit sah es so aus, als würde sein Sohn Nico überhaupt nie einen Grand Prix gewinnen können. Doch in seiner siebenten Saison brach er den Bann mit dem Sieg beim Grand Prix von China. 2016 gewann Nico (*1985) gegen seinen Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton die Weltmeisterschaft – und trat nach der Saison am Höhepunkt seiner Karriere völlig überraschend zurück.