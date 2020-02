Angst vor Coronavirus: Start der Formel-1-Saison erst im Mai?

Mit der steigenden Zahl der Sars-CoV-2-Infektionen im Iran droht sich das Virus auch zunehmend in der Golf-Region auszubreiten. So hat unter anderen Irans Nachbarland Bahrain mehrere neue Fälle von Patienten gemeldet, die zuvor in den Iran gereist waren. Dadurch rückt für die Formel 1 auch Bahrain in den Fokus, wo nur eine Woche nach dem Grand-Prix-Auftakt am 15. März in Melbourne das zweite Saisonrennen angesetzt ist.

Sogar der Saisonauftakt in Australien am 15. März sei in Gefahr. Die Entscheidung darüber liege letztlich in den Händen der Regierung und der Mediziner im Land. Auch hier ist vor allem die Einreise von Teams aus betroffenen Gebieten oder über gefährdete Zwischenstopp-Flughäfen ein Thema.