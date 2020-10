Alonsos Rückkehr: "Es hat sich ziemlich gut angefühlt"

Zwei Jahre Auszeit von der Formel 1 hat sich Fernando Alonso genommen. In der kommenden Saison wird der zweifache Weltmeister (2005, 2006) wieder in die wichtigste Rennserie der Welt zurückkehren.

Für das Renault-Team saß der 39-Jährige am Dienstag erstmals seit 2018 wieder in einem Formel-1-Auto. Auf dem Circuit de Catalunya-Barcelona absolvierte er in 21 Runden 100 Kilometer. Offiziell firmierte der Test unter dem von der FIA erlaubten "Filmtag".