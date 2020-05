Formel 1: Die Gerüchte um Alonsos Rückkehr werden lauter

Steckt mehr als ein Körnchen Wahrheit hinter diesen Gerüchten? 2018 fuhr Alonso sein bisher letztes Rennen in der Formel 1. Bekannt ist, dass er ein Comeback in der Königsklasse im Jahr 2021 nie ausgeschlossen hat.

Siegfahrer oder Nachfahrer?

Allerdings sagte der selbstbewusste Spanier stets, dass er nur in einem „konkurrenzfähigen“ Auto fahren möchte. Doch Renault wird 2021 mit Sicherheit noch nicht um den WM-Titel kämpfen können, da die Regelreform wegen der Corona-Krise um ein Jahr verschoben wurde und erst 2022 in Kraft treten wird. Erst dann werden die Karten in der Formel 1 neu gemischt. Doch dann wäre Alonso bereits 41 Jahre alt.

Zudem wäre Alonso für Renault eine der teuersten Lösungen. Denn bekannt ist auch, dass derzeit weltweit alle Autohersteller sparen müssen. Ein Engagement von Alonso würde in der französischen Öffentlichkeit nicht sehr gut ankommen.