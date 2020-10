Lewis Hamiltons emotionale Rede nach dem Rekordsieg

Zum 91. Mal gewann Lewis Hamilton auf dem Nürburgring ein Rennen in der Formel 1. Mit dem Sieg am Sonntag stellte der Engländer die Bestmarke von Michael Schumacher ein. Von Schumachers Sohn Mick (21) bekam er nach dem Rennen einen roten Helm des Vaters überreicht.

Hamilton war sichtlich bewegt. Schon bei der Übergabe des Präsents sprach er von einer „unglaublichen Ehre“. Ein paar Stunden später postete sein Mercedes-Team auf Twitter ein Video vom 35-Jährigen. Vor Hamilton lag Schumachers Helm auf dem Tisch, und der Mercedes-Star fand emotionale Worte zu seinem Sieg.

"Ich bin unheimlich dankbar für alles, was geschehen ist in dieser langen Reise in den letzten 14 Jahren. Danke an alle, die an mich geglaubt haben. Wir gewinnen und wir verlieren gemeinsam und ich vermisse euch bei den Rennen. Bleibt positiv gestimmt, auch wenn es im Moment eine schwere Zeit ist, um positiv zu bleiben.“